Tekirdağ'da Bağımlılık İzleri Türkiye Ortalama'sının Üzerinde

Tekirdağ'daki atık sularda bağımlılık izleri Türkiye ortalamasının üstünde

TEKİRDAĞ - Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Tekirdağ'daki atık su analizlerinde bazı bağımlılık yapıcı maddelerin Türkiye ortalamasının çok üzerinde tespit edildiğini açıkladı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Dinç, 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, "Atık su analizlerine baktığımızda Tekirdağ'da bazı maddelerin kullanımının ülke ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Bu da bize Tekirdağ'da daha fazla önleyici ve rehabilite edici çalışma yapılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

Bağımlılığın sadece birey değil toplum sağlığı açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Dinç, "Her geçen günün kayıp olduğunu biliyoruz. Bir gün bile bağımlılık içinde yaşamak, hem bedene hem ruh sağlığına hem de ilişkilerimize kayıptır" diye konuştu.

Kampüs müjdesi

Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadelede yeni bir adım daha atılacağını duyuran Dinç, Türkiye'de örnek olacak "Yeşilay Kampüsü" projesinin Tekirdağ'da hayata geçirileceğini söyledi. Dinç, "Valimizin desteklediği proje kapsamında, içerisinde eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerin yapılacağı bir kampüs kurulacak. Aynı zamanda Yeşilay Danışmanlık Merkezi de burada hizmet verecek. Bu merkezden destek almak isteyen vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden gizlilik esasına dayalı profesyonel destek alabilecek" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'daki bağımlılık oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Dinç, Yeşilay'ın önleyici çalışmalarını artıracağını, YEDAM başvurularını yaygınlaştırmak için de daha fazla saha faaliyeti gerçekleştireceklerini vurguladı.

Ziyaretin ardından Genel Başkan Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü de makamında ziyaret etti. Görüşmede Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da yer aldı.