Tek bir poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit edilmişti! Cinsel organ boyunu kısaltıyormuş

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarının başında mikroplastiklerin insan vücuduna geçmesi ve bunların oluşturduğu zararlar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Yurtsever öncülüğünde yapılan çalışmada bir poşetten yaklaşık 13 bin mikroplastik parçacığının suya geçtiği tespit edilmişti.

CİNSEL ORGANLARI KÜÇÜLTÜYOR

Ödüllü bilim insanı Dr. Shanna Swan'dan konu hakkında erkekleri üzecek sözler geldi. Shanna Swan, erkeklerin "dişileşme" nedeniyle tehdit altında olduğunu açıkladı. Özellikle plastik gıda ambalajlarında kullanılan kimyasalların ve mikroplastiklerin erkeklerin cinsel organlarının küçülmesine ve sperm sayısında ciddi düşüşlere neden olduğunu öne sürdü.

ERKEK BEBEKLERİN GELİŞİMİ TEHLİKEDE

İnsan ırkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Dr. Swan, mikroplastiklerin ve diğer kirleticilerin erkek bebeklerin gelişimini olumsuz anlamda etkilediğini belirtti.

SPERM SAYISINI DA DÜŞÜRÜYOR

Dr. Swan, araştırmasında, son kırk veya elli yılda Batı ülkelerindeki erkekler arasındaki sperm sayısının yüzde 50'den fazla düştüğünü ortaya çıkardı. Erkeklerin sperm sayısında ve kalitesinde yaşanan düşüşün yanı sıra penis boyunun da kısaldığını ve erektil disfonksiyon riskinin her geçen gün arttığı konusunda uyarıda bulundu.

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