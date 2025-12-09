Haberler

Tarsus ilçesinde gıda ve temizlik ürünü satan işletmeler denetlendi

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, gıda ve temizlik ürünü satan iş yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uyumu kontrol etti ve satışa uygun olmayan ürünlere el koydu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince gıda ve temizlik ürünü satılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ilçede gıda ve temizlik ürünü satışı yapılan işletmeleri denetledi.

İş yerlerinin hijyen kurallarına uyumunu kontrol eden ekipler, ürünlerin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Denetimde satışa uygun olmadığı belirlenen ürünlere el konuldu.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Sağlık
