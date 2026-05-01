Haberler

Tarlada bacağı kırılan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarlada düşerek bacağı kırılan kadın, ambulans helikopterle Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada düşen 53 yaşındaki Fatma Çakıcı'nın bacağı kırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kara ambulansı ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen hastaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hastanın sağ bacağındaki kırığa şişme atel uygulanarak durumu stabilize edildi. Arazi şartlarının ulaşımı zorlaştırması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Ambulans helikopter okul bahçesine zorlu bir iniş yaptı. Kara ambulansı ekibinden teslim alınan yaralı kadın, ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Zorlu şartlarda hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ambulansı ekiplerinin başarılı çalışması dikkat çekerken, hastanın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
BAE, İran, Lübnan ve Irak'a seyahatleri yasakladı

BAE'den üç ülkeye seyahat yasağı: 'En kısa sürede ayrılın' talimatı

Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Ebru Gündeş'e ateş püskürdü
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarıyla izlemekten başka bir şey yapamadı