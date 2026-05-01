Tarlada bacağı kırılan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tarlada düşerek bacağı kırılan kadın, ambulans helikopterle Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada düşen 53 yaşındaki Fatma Çakıcı'nın bacağı kırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kara ambulansı ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen hastaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hastanın sağ bacağındaki kırığa şişme atel uygulanarak durumu stabilize edildi. Arazi şartlarının ulaşımı zorlaştırması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Ambulans helikopter okul bahçesine zorlu bir iniş yaptı. Kara ambulansı ekibinden teslim alınan yaralı kadın, ambulans helikopterle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Zorlu şartlarda hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ambulansı ekiplerinin başarılı çalışması dikkat çekerken, hastanın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

