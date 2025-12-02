Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit Gıda Ürünleri Listesini Güncelledi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerinin listesine 3 yeni ürün ekledi. Güvenilir gıda kaynağından yapılan açıklamaya göre, bazı markaların sahte bal satışı yaptığı belirlendi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 3 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye toplam 3 yeni ürün daha eklendi. Listede bal ürünleri yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'bal' ibaresiyle sattığı üründe taklit veya tağşiş yaptığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
