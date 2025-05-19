Tankerde Kalp Krizi Geçiren Kaptan Kurtarıldı

Tankerde Kalp Krizi Geçiren Kaptan Kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 'Chem Leader' isimli Türk bayraklı tankerde kalp krizi geçiren kaptan Selim G., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında tankerde kalp krizi geçiren Selim G. (56), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından alınıp hastaneye ulaştırıldı. Selim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şarköy açıklarından İstanbul istikametine seyreden 'Chem Leader' isimli Türk bayraklı tankerde görev yapan Selim G., kalp krizi geçirdi. Kaptanının Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talebi üzerine tanker, en yakın liman olan Mürefte Balıkçı Barınağı'na yönlendirildi. Gemiden alınan Selim G., Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Selim G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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