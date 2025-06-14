Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu

Eskişehir'de eşiyle birlikte gittiği kırsalda, sırtına kene yapışan kadın, kısa süreli panik yaşasa da hastanede yapılan işlemle kene sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Zehirsiz olduğu öğrenilen kene sonrası, kadına aşı yapıldı.

İLK ETAPTA SİVİLCE SANDI

Eskişehir'de yaşayan Fevzi Oral (56) ve eşi Serpil Oral (39), Kurban Bayramı'nda kente yakın bir noktada bulunan kırsaldaki hobi bahçelerine gitti. Tatil sonrası eve döndüklerinde Serpil Oral, sırt kısmında sivilce sandığı çıkıntıyı yakından incelerken bunun bir kene olduğunu fark etti.

HEMŞİRENİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Keneye dokunmayan ve vakit kaybetmeden Eskişehir Devlet Hastanesi'ne giden kadın, hemşirenin kısa müdahalesiyle sırtına yapışan keneden kurtuldu. İşlemin ardından aşı olan Oral, şu anda sağlıklı bir biçimde hayatına devam ediyor.

"KORKTUK, ÇÜNKÜ KENELER ZEHİRLİ OLABİLİYOR"

Yapışan keneyi fark ettikten sonra paniğe kapıldıklarını ve direkt hastaneye gittiklerinden bahseden Fevzi Oral, "Bahçede yerde uzanıp yatmadık ama çiçeklerimizi sularken eşime bir kene yapışmış. Bunu sonradan fark ettik. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Yetkililer keneyi çıkardı ve eşime aşı yaptılar. Böylece sağlığımıza kavuştuk. Eşim keneyi eline takılınca fark etti. Önce ne olduğunu anlamadık; sivilce mi, başka bir şey mi diye düşündük. Hastaneye gidince kenenin varlığını tespit ettiler ve hemen çıkardılar. Tabii ki korktuk, çünkü keneler zehirli olabiliyor. Bu yüzden endişelenerek hastaneye gittik. Kendi başımıza müdahale etmek yerine hastaneye gitmek en doğrusuydu. Oradaki uzmanlar, bu işin erbapları. Erkek hemşire keneyi çıkardı, aşı yapıldı ve sağlığımıza kavuştuk. Keneyi elle koparmamak gerekir, çünkü kenenin bazı kısımları deri içinde kalabilir. En iyisi bir sağlık kuruluşuna gidip kenenin orada çıkarılması. Bunu herkese tavsiye ediyorum" dedi.