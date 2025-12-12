Haberler

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaların listesini güncelledi. 36 yeni ürün daha eklenen listede sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünlerin bilgileri paylaşıldı. Eklenen yeni ürünler arasında zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden açıklıyor.
  • Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün eklendi.
  • Son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

36 ÜRÜN VE MARKA İFŞA EDİLDİ

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi. Listede zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi. Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU TESPİT EDİLDİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
