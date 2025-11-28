Haberler

Sürüş Verileri, Bilişsel Gerileme Riskini Erken Belirleyebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan bir araştırma, araç sürüş verilerinin, bilişsel gerileme riski taşıyan kişilerin erken dönemlerde tespit edilmesine yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, hafif bilişsel bozukluğu olan ve sağlıklı bireylerin sürüş alışkanlıkları incelendi.

Araç sürüş verilerinin, bilişsel gerileme riski taşıyan kişilerin erken dönemde belirlenmesine yardımcı olabileceği tespit edildi.

Bulguları ABD'deki "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmada bireylerin sürüş verileriyle bilişsel durumları arasındaki bağ incelendi.

Araştırmaya Alzheimer hastalığının öncülü kabul edilen "hafif bilişsel bozukluğu" bulunan ortalama 75 yaşındaki 56 kişi ile bilişsel açıdan sağlıklı 242 kişi katıldı.

Çalışmanın başında her iki grubun sürüş alışkanlıkları benzer görünse de zamanla hafif bilişsel bozukluğu olanlarda aylık sürüş sıklığında, gece sürüşlerinde ve rotayı değiştirme sıklığında daha belirgin düşüşler görüldü.

Bilim insanları, üç yıl süren araştırma sonucunda bir kişinin ne kadar uzağa gittiği, ne sıklıkla dışarı çıktığı ve aynı rotayı ne kadar izlediği gibi sürüş verilerinin yaş veya standart hafıza testlerinden daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirledi.

Araştırmacılar, yolculuk mesafesi, hız sınırının aşılma sıklığı ve sürüş rutini değişim oranı gibi verileri kullanarak kişilerin bilişsel bozukluk geliştirip geliştirmediğini yüzde 82 doğrulukla tahmin edebildi.

Bu verilere yaş, kişisel özellikler, bilişsel test sonuçları ve Alzheimer ile ilişkili genin bulunup bulunmadığı bilgisi eklendiğinde ise doğruluk oranı yüzde 87'ye çıktı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmanın yazarı Dr. Ganesh M. Babulal, insanların günlük sürüş davranışlarını izlemenin bilişsel becerilerini takip etmenin düşük maliyetli ve rahatsızlık vermeyen yolu olduğunu belirterek, "Bu yöntem, kazalar veya kıl payı atlatılan olaylar yaşanmadan önce risk altındaki sürücülerin daha erken dönemde belirlenmesini sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Sağlık
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.