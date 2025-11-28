Sürüş Verileri, Bilişsel Gerileme Riskini Erken Belirleyebilir

Araç sürüş verilerinin, bilişsel gerileme riski taşıyan kişilerin erken dönemde belirlenmesine yardımcı olabileceği tespit edildi.

Bulguları ABD'deki "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmada bireylerin sürüş verileriyle bilişsel durumları arasındaki bağ incelendi.

Araştırmaya Alzheimer hastalığının öncülü kabul edilen "hafif bilişsel bozukluğu" bulunan ortalama 75 yaşındaki 56 kişi ile bilişsel açıdan sağlıklı 242 kişi katıldı.

Çalışmanın başında her iki grubun sürüş alışkanlıkları benzer görünse de zamanla hafif bilişsel bozukluğu olanlarda aylık sürüş sıklığında, gece sürüşlerinde ve rotayı değiştirme sıklığında daha belirgin düşüşler görüldü.

Bilim insanları, üç yıl süren araştırma sonucunda bir kişinin ne kadar uzağa gittiği, ne sıklıkla dışarı çıktığı ve aynı rotayı ne kadar izlediği gibi sürüş verilerinin yaş veya standart hafıza testlerinden daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirledi.

Araştırmacılar, yolculuk mesafesi, hız sınırının aşılma sıklığı ve sürüş rutini değişim oranı gibi verileri kullanarak kişilerin bilişsel bozukluk geliştirip geliştirmediğini yüzde 82 doğrulukla tahmin edebildi.

Bu verilere yaş, kişisel özellikler, bilişsel test sonuçları ve Alzheimer ile ilişkili genin bulunup bulunmadığı bilgisi eklendiğinde ise doğruluk oranı yüzde 87'ye çıktı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmanın yazarı Dr. Ganesh M. Babulal, insanların günlük sürüş davranışlarını izlemenin bilişsel becerilerini takip etmenin düşük maliyetli ve rahatsızlık vermeyen yolu olduğunu belirterek, "Bu yöntem, kazalar veya kıl payı atlatılan olaylar yaşanmadan önce risk altındaki sürücülerin daha erken dönemde belirlenmesini sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.