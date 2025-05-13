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Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor
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Sosyal medyada "challenge (meydan okuma)" adı altındaki ölüm oyunlarına bir yenisi eklendi. Gençler "A4 meydan okuması" adı verilen yeni trendde A4 kağıdının içine sığabilecek kadar zayıflamayı hedefliyor. Uzmanlar meydan okumanın sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda aileleri uyarıyor.

"Mavi Balina" ile başlayan "challenge" yani meydan okumalarla gençleri tehlikeli eylemlere sürükleyen ölüm oyunlarına bir yenisi eklendi: A4 meydan okuması. Aşırı kilo vermeyi hedefleyen bu akım, gençlere sağlık açısından büyük tehlike oluşturuyor.

YENİ AKIM GENÇLERİ AŞIRI KİLO VERMEYE İTİYOR

"A4 meydan okuması" adı verilen bu yeni trendde, gençler bir A4 kağıdını ayna karşısında kendi bedenlerine tutarak, bu kağıdın içine sığabilecek kadar zayıflamayı amaçlıyorlar. Hedefe ulaştıklarında ise bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak "tıklanma sayılarını" artırmayı, takipçi ve beğeni toplamayı hedefliyorlar.

SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ

Uzmanlar, gençleri kontrolsüzce kilo vermeye yönlendiren bu akımın sağlık açısından ciddi sonuçları olabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Anoreksiya, bulimia gibi yeme bozukluklarının tetiklenebileceği, metabolik sorunlar, vitamin eksiklikleri, kalp rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi birçok sağlık sorununun ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

ANNE VE BABALAR DİKKAT

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine dikkat çeken uzmanlar, gençlerin bu tür akımlara kapılmalarının altında sosyal onay alma, popüler olma ve akran baskısı gibi faktörlerin yattığını vurguluyor. Uzmanlar, ailelere çocuklarının sosyal medya kullanımlarını yakından takip etmeleri, bu tür tehlikeli akımlar hakkında çocuklarıyla açık iletişim kurmaları ve onları bilinçlendirmeleri konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, gençlerin özgüvenlerini güçlendirecek, sağlıklı beden algısı geliştirmelerini sağlayacak aktiviteler ve destekleyici ortamlar sunmanın da büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCece Cece:

ALLAH akıl fikir versin bunlardaki beyin'i kuşa taksak kul ters uçar

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Haber YorumlarıFatih Gizli:

Telefonlar akıllandıkça bizim beyinler yapay oldu.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Valla yeni nesil inanilmaz sapitti... Ondan sonra Z kusagi bilmem ne... Dunya sizin elinize kalmissa zki tuttuk demektir...

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Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

Uğraşma kız! Yatay boyuta çevir, sığarsın!!

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Malsan.

Yorum Beğen5
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