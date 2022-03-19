Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 328 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 295 bin 4 testte 17 bin 328 vaka tespit edildi. 105 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 4 testte 17 bin 328 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 105 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 752 bin 216, 2'nci dozda 52 milyon 926 bin 256 ve 3'üncü dozda 27 milyon 474 bin 575 olmak üzere toplam 146 milyon 435 bin 701 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık