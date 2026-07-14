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Tülin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Tülin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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Muş Devlet Hastanesi'nde doğan Tülin bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye nakledildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve doğum sonrası gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle ileri tedaviye ihtiyaç duyan Tülin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde 39 haftalık olarak dünyaya gelen Tülin bebeğin, doğumsal anomali ve doğum sonrası gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi görmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda harekete geçilerek ambulans uçak talep edildi.

Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulansla ulaştırılan Tülin bebek, burada hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansa alınarak İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne güvenli şekilde nakledildi. Sevk süreci boyunca bebeğin sağlık durumu uzman sağlık ekiplerince yakından takip edildi. Koordineli çalışmayla kısa sürede gerçekleştirilen sevkle Tülin bebeğin ileri sağlık hizmetine zaman kaybetmeden ulaşması sağlanırken, tedavisinin İstanbul'da devam edeceği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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