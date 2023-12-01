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Solunum hastası, 5 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede yeniden evlendi

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Tuzla'da pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören 62 yaşındaki İlhan Aktaş, eski eşiyle hastanede yeniden evlendi. Çiftin nikahına diğer hastalar ve sağlık personeli de katıldı.

Solunum hastası, 5 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede yeniden evlendi

-62 yaşındaki hasta, eski karısıyla ikinci baharına tedavi gördüğü hastanede 'evet' dedi

İSTANBUL - Tuzla'da 48 gündür pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören 62 yaşındaki İlhan Aktaş, 5 yıl önce boşandığı 60 yaşındaki Nevcihan Aktaş ile tedavi gördüğü hastanede yeniden hayatını birleştirdi. Çiftin, hasta odasında ikinci baharlarına 'evet' dediği nikaha diğer hastalar ve hastanede görevli sağlık personeli de katıldı.

İstanbul'da yaklaşık 2 aydır pnömotoraks solunum yetmezliği tedavisi gören 62 yaşındaki İlhan Aktaş'a solunum yetmezliği ve hipertansiyon teşhisi konuldu. 48 gün boyunca Tuzla Devlet Hastanesi'nin Palyatif servisinde solunum cihazına bağlı şekilde tedavi altına alınan Aktaş, midesine takılan tüple beslenmek zorunda kaldı. Zor günler geçiren Aktaş, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi 60 yaşındaki Nevcihan Aktaş'la, çocuklarının aracı olmasının ardından tedavi sürecinde tekrar iletişime geçti. Bu süreçte ikili yeniden evlenmeye karar verdi. Tedavi sürecinde birbirlerinden ayrılmayan çift, Tuzla Devlet Hastanesinde yeniden evlendi. Hasta odasında nikahı kıyılan çiftin şahitliğini ise Başhekim Selçuk Bozhalil ve hemşire yaptı. Yapılan nikah törenine palyatif servisinde tedavi gören diğer hasta ve refakatçiler katıldı.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde kıyılan nikahın ardından konuşan Başhekim Selçuk Bozhalil, "İlhan Aktaş isimli hastamız daha önce evlenip boşandığı eşiyle tekrar nikah yapmak için bizlere müracaat etti. Gerekli kanuni işlemler ve raporlamalar yapıldıktan sonra Tuzla Belediyesinin nikah memurunun eşliğinde nikahı gerçekleştirdik. Evlenen çiftimize Allah'tan mutluluklar diliyoruz" dedi.

Yıllar sonra hasta eşiyle tekrar evlenen Nevcihan Aktaş, "Çok mutluyum, çocuklarım açısından mutluyum, eşim açısından mutluyum ve ona hizmet etmekten gurur duyuyorum. Çocukları ve eşimi mutlu etmek istedim. Çok istiyordu, mutlu olsun istedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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