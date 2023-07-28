Sivrisineklerle Mücadelede Su Kaplarına Dikkat Çekildi

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davut Alptekin, sivrisineklerle mücadelede ev ve iş yerlerinin önüne bırakılan su kaplarına dikkati çekip, Bir sivrisinek, bir kaba 400 yumurta bırakır. Larvaların 50 tanesi erginleşebilir. Sineklerin 25 tanesi dişi olsa, onlar da yumurta bıraksa; ilerleyen dönemlerde bir kap suda milyonlarca sinek üreyebilir dedi.Kentte havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerin popülasyonunda artış gözlemlenmeye başlandı. Kavurucu sıcaklarla boğuşan vatandaşlar, geceleri pencerelerini açamaz hale geldi. Artan sineklerin popülasyonları ve mücadelesi hakkında araştırma yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davut Alptekin, belediyelerin sineklerin üreme dönemi olan kış aylarında larvayla mücadele ettiğini ancak yağışların fazla olması nedeniyle yapılan ilaçlamaların yağmur sularıyla birlikte akıp, gittiğini kaydetti.

'BELEDİYEDEN ÇOK HALKIN DUYARLI OLMASI LAZIM'

Sineklerin su birikintilerinde çabuk üreyebildiğini anlatan Prof. Dr. Alptekin, ev ve iş yerlerinin önüne sokak hayvanları için su kabı koyan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Kaptaki suyunun en fazla 10 günde bir değiştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Alptekin, Belediyeden çok halkın duyarlı olması lazım. Bahçesinde 10 gün bekleyen bir su kabı varsa; bu su kabını boşaltması lazım. Hayvan besleyenler, hayvanların kullandığı su kaplarını 10 günde bir değiştirmesi lazım. Apartmanların bodrum katında su birikintileri oluşursa; bunların da kurutulması lazım. Bir sivrisinek, bir kaba 400 yumurta bırakır. Larvaların 50 tanesi erginleşebilir. Sineklerin 25 tanesi dişi olsa, onlar da yumurta bıraksa; ilerleyen dönemlerde bir kap suda milyonlarca sinek üreyebilir. Bu sadece bir kap sudan ibaret diye konuştu. (DHA)