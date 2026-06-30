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Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa atandı

Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa atandı
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Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, 32 yıllık başhekimlik tecrübesiyle yeni görevine başladı. Sağlık hizmetlerini iyileştirme projeleri hazırladığı belirtilen Balibaşa, gerektiğinde nöbet tutacağını da ifade etti.

Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, yeni görevine başladı.

Tıp eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, uzmanlık eğitiminin ardından atandığı Eskişehir Çifteler Devlet Hastanesi'nde tam 32 yıl boyunca aralıksız başhekimlik görevini yürüttü. Sivrihisar'daki yeni görevine başlayan Balibaşa'nın, ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çeşitli projeler hazırladığı öğrenildi. Başhekim Balibaşa, personeliyle birlikte Sivrihisar halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için yoğun bir gayret içerisinde olacaklarını ifade etti. Yönetim görevlerinin yanı sıra poliklinik hizmeti de vereceğini belirten Balibaşa, acil serviste doktor eksikliği yaşanması halinde nöbet tutmaktan da kaçınmayacağını söyledi. Bu yaklaşımıyla sağlık çalışanları ve vatandaşların takdirini kazanan Balibaşa'nın, tecrübesi ve hizmet anlayışıyla ilçeye önemli katkılar sunması bekleniyor.

Sivrihisar'a hoş geldiniz mesajlarıyla karşılanan Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa'ya yeni görevinde başarılar dilenirken, görevinin kendisine, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve Sivrihisar halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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