Sivas'ta KKKA Hastalığı Şüphesiyle 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi. Zara ilçesine bağlı Kurucaabat köyünde yaşayan C.G'ye (76) kene yapıştı. Rahatsızlanan C.G, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan C.G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde ise Z.F'nin vücuduna kene yapıştı. Keneyi vücudundan kendisi ayıran Z.F, rahatsızlanınca Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Z.F, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.