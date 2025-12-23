Haberler

Sivas Numune Hastanesi İnme Merkezi hizmet vermeye başladı

Güncelleme:
Sivas Numune Hastanesi'nde açılan İnme Merkezi, modern altyapısı ve uzman kadrosuyla inme (felç) vakalarına erken müdahale yaparak sağlık hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyor. Başhekim Dr. Mehmet Fidan, merkezin şehrin sağlık alanındaki geleceği için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Sivas Numune Hastanesi İnme Merkezi hizmete açıldı.

Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, yazılı açıklamasında, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kurulan İnme Merkezi'nin, modern altyapısı ve uzman sağlık kadrosuyla hizmete açıldığını belirtti.

İnme (felç) vakalarında erken tanı ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Fidan, "Hastanemizde sağlık hizmetleri adına önemli bir adımı daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemizin 3. basamak sağlık tesisi olmasıyla yeni bir merkezi daha şehrimizin hizmetine sunuyoruz. İnme merkezimiz şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Merkezin sadece Sivas'taki vatandaşlara değil, çevre il ve ilçelerde yaşayan insanlara da umut olacağını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Erken ve doğru müdahale sayesinde pek çok hastamızın hayatında büyük bir fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu merkez şehrimizin sağlık alanındaki geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Bizim amacımız sadece hastalıkları tedavi etmek değil, hayat kurtarmak, yaşam kalitesini artırmak ve Sivas'ta sağlık hizmetlerini daha da ileriye taşımaktır. Merkezimizin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, inme merkezimizin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

İnme Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Hicret Betül Adıyaman ise inmede erken müdahalenin hayat kurtardığına dikkati çekerek, "İlk 6 saat içerisinde başvuran hastalarda sekel kalma ihtimali en aza inmektedir. Başvuran bir hastamızda sağ ana damarında tıkanıklık vardı ve ilk 6 saat içerisinde başvurduğu için sağ ana damarındaki pıhtıyı anjiyografik işlemlerle çıkarttık. Hastanın sol tarafında ciddi bir güç kaybı vardı, şimdi hareket ettirebilmekte. İnmede çare erken müdahale diyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık
