Sivas'ta Dünya Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Emzirme Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri ele alındı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, "Dünya Emzirme Haftası" etkinlikleri kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, gebe okulu anneleri ve merkez çalışanları katıldı.

Programda, anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri ve emzirme sürecinde annelerin yaşadığı duygusal deneyimler ele alındı.

Görevliler, annelere, anne sütünün fizyolojik ve bağışıklık sistemine katkıları, doğru emzirme teknikleri üzerine sunum da yaptı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Sağlık
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