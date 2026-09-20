Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulunda anne adaylarına gevşeme teknikleri anlatıldı

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Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulunda anne adaylarına, gebelik sürecini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmelerine destek olmak amacıyla gevşeme teknikleri anlatıldı.

Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulu kapsamında, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmelerine destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte anne adayları, gebelik sürecinde rahatlamaya yönelik gevşeme tekniklerini uyguladı. Katılımcılara ayrıca doğuma hazırlık sürecini destekleyen nefes ve hareket egzersizleri gösterildi. Etkinlikte anne adaylarının doğru nefes alma, gevşeme ve beden farkındalığını geliştirmelerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Etkinliklerle anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine yönelik bilinçli ve sağlıklı bir hazırlık yapmalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı