Haberler

Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulunda anne adaylarına gevşeme teknikleri anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulunda anne adaylarına gevşeme teknikleri anlatıldı
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulunda anne adaylarına, gebelik sürecini sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için gevşeme teknikleri anlatıldı. Etkinlikte doğuma hazırlık için nefes ve hareket egzersizleri gösterildi, bilinçli hazırlık yapmaları amaçlandı.

Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulunda anne adaylarına, gebelik sürecini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmelerine destek olmak amacıyla gevşeme teknikleri anlatıldı.

Sivas Numune Hastanesi Gebe Okulu kapsamında, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmelerine destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte anne adayları, gebelik sürecinde rahatlamaya yönelik gevşeme tekniklerini uyguladı. Katılımcılara ayrıca doğuma hazırlık sürecini destekleyen nefes ve hareket egzersizleri gösterildi. Etkinlikte anne adaylarının doğru nefes alma, gevşeme ve beden farkındalığını geliştirmelerine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Etkinliklerle anne adaylarının gebelik ve doğum sürecine yönelik bilinçli ve sağlıklı bir hazırlık yapmalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

Tapuda sessiz sedasız büyük değişiklik! Bu adım herkesi ilgilendiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle

Finans dünyasında alarm! Mal varlığı kaçırılmasına karşı önlem alındı
Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı

Tam 60 yıl sonra kabus yeniden geri döndü
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı

Araçtan inip hemcinsine böyle saldırdı! Yanındaki adam zor tuttu
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi
Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki o detay vasiyetiymiş

Gülsen Tuncer'e son veda! Tabutundaki o detay vasiyetiymiş
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
İran, ABD ve İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen 3 merkezi çökerttiğini duyurdu

İran’dan kritik operasyon açıklaması: 3 "terör merkezi" çökertildi