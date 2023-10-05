Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde afet tatbikatı gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde afet tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat gereği, Hemodiyaliz Ünitesinde meydana gelen elektrik arızası sonucunda yangın çıktı. Gelişmeler üzerine Hastanede mor ve kırmızı kod aktive edilerek Afad, UMKE, İl İtfaiye Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep edildi. HAP (Hastane Afet ve Acil Durum Planı) Başkanı Prof. Dr. Çağlar Yıldız, HAP organizasyonunda görevli olan yönetim ekibinin toplanarak kriz masası oluşturmasını istedi.

Meydana gelen yangın, hastane ekipleri tarafından söndürülemeyince Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Öte yandan kimyasal atığa maruz kalan hastane personellerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.Başarıyla gerçekleştirilen tatbikat, yeşil kod verilerek sona erdi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan SCÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Meydana gelecek afetlerde neler yapabileceğimizle ilgili tatbikat gerçekleştirdik ve başarıyla sonuçlandı. Hem masa başında hem de pratikte her türlü afete karşı mor, sarı, kırmızı, turuncu ve yeşil kodu uyguladık. Hastane yönetimimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz ve tüm ekiple birlikte bu tatbikatın organizasyonunu ve uygulamasını pratikte göstermiş olduk. Maksadımız böyle büyük bir afette hastalarımızı, hasta yakınlarını nasıl kurtaracağımızı ve yaralılara nasıl müdahale edeceğimizi tespit etmektir. Bu vesileyle İl İtfaiye Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, AFAD'a, UMKE'ye ve burada görev alan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" dedi.