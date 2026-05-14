Siirt'te Pansiyonda Kalan Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir lisenin pansiyonunda kalan 16 öğrenci, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, rahatsızlığın gıda zehirlenmesi olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan bazı öğrencilerde, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülmeye başlandı. Okul yönetiminin ihbarıyla pansiyona sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, ambulanslarla Şirvan Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp müşahede altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Kaplan ve okul yöneticileri hastaneye gidip, öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı ve ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavileri tamamlanan 16 öğrenci taburcu edilirken, rahatsızlığın gıda zehirlenmesi olup olmadığının belirlenmesi için inceleme sürüyor. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
