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Şırnak'ta yaylalarda hayvan sağlığı için saha çalışmaları sürüyor

Şırnak'ta yaylalarda hayvan sağlığı için saha çalışmaları sürüyor
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Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaylalardaki hayvan sağlığını korumak ve yetiştiricileri desteklemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Veteriner hekimler hayvanların sağlık taramalarını yaparak programlı aşı uyguladı, kimliklendirme işlemlerini tamamladı ve yetiştiricilere süt hijyeni ile sürü yönetimi konularında eğitim verdi. Müdürlük, bu faaliyetlerin kesintisiz süreceğini açıkladı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yaylalarda hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce yürütülen faaliyetler kapsamında, yaylalardaki hayvanların sağlık taramaları yapılarak programlı aşı uygulamaları gerçekleştirildi. Hayvanların kimliklendirilmesi işlemlerinin de tamamlandığı saha çalışmasında, yetiştiricilere süt hijyeni ve sürü yönetimi konularında bilgilendirme eğitimi verildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlıklı hayvan yetiştiriciliği, kaliteli ve güvenilir gıda üretimi ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen saha faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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