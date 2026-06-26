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AFAD, TPIC personelini muhtemel KBRN tehlikelerine karşı hazırladı

AFAD, TPIC personelini muhtemel KBRN tehlikelerine karşı hazırladı
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Şırnak AFAD, TPIC personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı hazırlık, güvenlik prosedürleri ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), afetlere hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürürken, petrol üretim sahalarında görev yapan Türkiye Petrolleri International Company (TPIC) personeline yönelik kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi ile afet farkındalık eğitimi düzenledi.

Şırnak'ta yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerinde görev alan personelin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, yalnızca deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetler değil, insan ve teknoloji kaynaklı afetlerin de oluşturabileceği riskler ayrıntılı şekilde ele alındı. AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, KBRN tehditlerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri, bu tür olaylarda uygulanması gereken güvenlik prosedürleri, doğru müdahale yöntemleri ve afet anında yapılması gereken temel davranışlar uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarıldı. Eğitim programında, özellikle enerji ve petrol sektöründe görev yapan personelin muhtemel risklere karşı bilinçli hareket etmesinin hem çalışan güvenliği hem de kamu güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Şırnak AFAD yetkilileri, günümüzde KBRN olaylarının küresel ölçekte önemli güvenlik tehditleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, kritik sektörlerde görev yapan personelin düzenli eğitimlerle desteklenmesinin afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırdığını ifade etti. Gerçekleştirilen programla TPIC personelinin afet ve acil durumlar karşısında bilgi ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, muhtemel olaylara hızlı, doğru ve etkin müdahale edebilme kabiliyetinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

AFAD, kamu kurumları ve stratejik öneme sahip kuruluşlarda afet bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini önümüzdeki süreçte de sürdüreceğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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