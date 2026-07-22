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Şırnak'ta ambulans helikopter yaralı şahıs için havalandı

Şırnak'ta ambulans helikopter yaralı şahıs için havalandı
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri düzey tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk işlemiyle hastanın güvenli şekilde uygun sağlık merkezine ulaştırıldığı bildirildi.

Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan şahıs, ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meydana gelen kaza sonrası Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezinde tedavisinin sürdürülmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yaralı güvenli şekilde ambulans helikoptere alınarak, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Yetkililer, ileri düzey tedavi gerektiren vakalarda ambulans helikopterlerin hastaların en kısa sürede uygun sağlık merkezlerine ulaştırılmasında hayati önem taşıdığına dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, ihtiyaç duyulan durumlarda hava ambulansı imkanlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edildiğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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