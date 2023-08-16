Şırnak'ta Kanser Hastası Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Şırnak'ta kanser tedavisi gören bir hastanın tedavisinin devamı için ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ŞIRNAK'ta ambulans helikopter, kanser tedavisi gören ve tedavisinin devamı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen K.A. (51) için havalandı.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde Özafagus kanseri tedavisi gören K.A.'nın, tedavisinin devamı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevki kararı verildi. K.A.'nın durumunun ciddi olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter havalandı. Ambulansla Şırnak Havalimanı'na getirilen K.A., buraya inen ambulans helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.