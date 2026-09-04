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Şırnak'ta İŞKUR Katılımcılarına Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Şırnak'ta İŞKUR Katılımcılarına Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi
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Şırnak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Şırnak İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcılara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

Şırnak Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü ile Şırnak İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcılara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

Şırnak Yeşilay Şubesi tarafından verilen eğitimde, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıklardan korunma yolları ve bağımlılıkla mücadelede izlenebilecek yöntemler ele alındı. Eğitime İŞKUR'u temsilen Ömer Anık, İl Özel İdaresini temsilen Abdurrahman Bulut, Şırnak Yeşilay Şubesi temsilcisi ve İUP katılımcıları katıldı. Programla birlikte İUP katılımcılarının çalışma hayatındaki uyumlarının yanı sıra sosyal konularda da bilinç ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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