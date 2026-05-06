Haberler

Beytüşşebap'ta sağlık hizmetleri yerinde incelendi

Beytüşşebap'ta sağlık hizmetleri yerinde incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Murat Sili, Beytüşşebap ilçesinde sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Sağlık yatırımları ve hizmet kalitesinin artırılması hakkında bilgi aldı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Murat Sili, Beytüşşebap ilçesinde sağlık hizmetlerini yerinde inceleyip, sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Murat Sili, il genelindeki sağlık yatırımlarını ve hizmet kalitesini yerinde görmek amacı ile kapsamında Beytüşşebap'ta bir dizi incelemelerde bulundu. Program dahilinde Beytüşşebap Merkez Aile Sağlığı Merkezine (ASM) giden Sili, burada aile hekimliği uygulamaları ve vatandaşlara sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Sağlık personeli ile bir araya gelerek taleplerini dinleyen Op. Dr. Murat Sili, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Yapılan incelemelerde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projeler ve aile hekimliği süreçlerinin optimizasyonu ele alındığını belirtti. İl Sağlık Müdürü Sili, sahada yapılan bu denetimlerin personel motivasyonunu güçlendirdiğini ifade etti. Sili, Beytüşşebap'taki sağlık altyapısının daha da geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetin standartlarını yükseltmek adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Dananın kuyruğu bugün kopuyor!