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Sinop'ta 112 ve acil servis personeline temel modül güncelleme eğitimi yapıldı

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Sinop'ta 112 ve acil servis personeline temel modül güncelleme eğitimi yapıldı
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ve acil servis personeline 19-23 Ekim 2026'da Temel Modül Güncelleme Eğitimi düzenledi. Eğitimde acil müdahale bilgi ve becerileri güncellenirken katılımcılar gerçeğe yakın vaka senaryolarıyla uygulamalı çalışmalar yaptı.

Sinop'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve acil servislerde görev yapan sağlık personeline yönelik Temel Modül Güncelleme Eğitimi düzenlendi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve acil servislerde görev yapan sağlık personeline yönelik Temel Modül Güncelleme Eğitimi düzenlendi.

Sinop İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, sağlık personelinin acil müdahale konusundaki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi amaçlandı. Eğitim kapsamında temel ve ileri yaşam desteği, travmalı hastalara yaklaşım, EKG ve ritim değerlendirmesi, hava yolu yönetimi ve acil müdahale teknikleri ele alındı. Katılımcılar, gerçeğe yakın vaka senaryoları üzerinden uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda kullanılan yaralanma görüntülerinin profesyonel yaralanma makyajı ve vaka canlandırmalarıyla oluşturulduğu, gerçek bir yaralanmanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Eğitimle, sağlık personelinin acil durumlara hızlı ve etkin müdahale yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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