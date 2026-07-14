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Sinop'ta sağlık hizmetlerinde koordinasyonu artıracak adım

Sinop'ta sağlık hizmetlerinde koordinasyonu artıracak adım
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Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak için 'Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı düzenledi. Müdür Dr. Metin Arslan, kurum içi iletişim ve şeffaflığın önemine vurgu yaptı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hizmet kalitesini artırmak amacıyla "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurum içi iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, birim sorumluları ve müdürlük personeli katıldı. Toplantıda, kamu iç kontrol sisteminin kurumsal işleyişe sağladığı katkılar, sistemin önemi ve tüm personelin bu süreçteki ortak sorumluluğu detaylı bir sunumla ele alındı. Sunumun ardından personelin talep ve sorularını dinleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, personelin karşılaştığı sorunları doğrudan kendisine ya da birim sorumlularına iletebileceğini belirtti. Çözüm süreçlerinin her zaman iş birliği içerisinde yürütüleceğini ifade eden Dr. Arslan, kurum içi şeffaflık ve güçlü iletişimin önemine dikkat çekti.

Toplantının, sunulan sağlık hizmetlerinde etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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