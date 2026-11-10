Sinop İl Sağlık Müdürü Canpolat, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni (TRSM) ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmalar ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu ile birlikte Sinop Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Esat Kuruş ve TRSM Sorumlu Hemşiresi Serpil Çilingiroğlu tarafından merkezde yürütülen çalışmalar, vatandaşlara sunulan ruh sağlığı hizmetleri ve hizmet süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Merkezde görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Canpolat, yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruh sağlığı hizmetlerinin bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Canpolat, merkezde görev yapan sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, merkezde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı