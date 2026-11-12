Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Gerze'de toplum sağlığı ekipleri organ bağışı için bilgilendirme stantları açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Gerze'de toplum sağlığı ekipleri organ bağışı için bilgilendirme stantları açtı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Gerze'de toplum sağlığı ekipleri, organ bağışına dikkat çekmek için Meslek Yüksekokulu ve 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde bilgilendirme stantları açtı. Stantlarda öğrencilere ve vatandaşlara organ bağışı süreci ile bağışın insan hayatındaki önemi anlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde toplum sağlığı ekipleri tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme stantları kuruldu.

Gerze Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gerze Meslek Yüksekokulu ile Gerze 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) bilgilendirme stantları açıldı. Kurulan stantlarda sağlık personeli tarafından üniversite öğrencilerine ve merkeze başvuran vatandaşlara organ bağışı süreci, kimlerin bağışta bulunabileceği ve bağışın insan hayatı üzerindeki önemi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yetkililer, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi

Hastaneyi karıştıran olay! Doktor ve hemşire birbirine girdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Evgar'dan şaşırtan itiraf: Oyuncu olmak için açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm

Ünlü oyuncudan itiraf: Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm
Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı13

Tarihte bir ilk yaşanıyor!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişme! 11 kamu görevlisine soruşturma izni çıkmadı

11 kamu görevlisi hakkında karar verildi! Hesabı sorulmayacak
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı11

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
26 yıl sonra su çekildi, altındaki tarih gün yüzüne çıktı

Tam 26 yıldır tek bir iz bile yoktu