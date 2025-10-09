Simit Parçası Nefes Borusuna Kaçan Çalışan Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

SARIYER'de nefes borusuna simit parçası kaçan tıp merkezi çalışanı Sezgin Köse (36), aynı iş yerinde çalışan paramedik Kadir Gökçe'nin (21) uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim saat 14.20 sıralarında Rumelihisarüstü Mahallesi'nde bulunan özel tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tıp merkezinde görevli Sezgin Köse'nin yediği simit parçası, nefes borusuna kaçtı. Köse'nin nefes almakta zorlandığını gören çalışma arkadaşları yardımına koştu. Paramedik Kadir Gökçe, Heimlich manevrası uygulayarak Köse'nin nefes borusunda kalan simit parçasını çıkardı. Yaşananların ardından Sezgin Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.