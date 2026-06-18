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Simav'da küçükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme çalışması

Simav'da küçükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme çalışması
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Söğüt ve Hisarbey köylerinde küçükbaş hayvanlara çiçek ve veba aşıları uygulandı, kuzu ve oğlaklar küpelendi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Söğüt ve Hisarbey köylerinde küçükbaş hayvanların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında hayvanlara çiçek ve veba aşıları başarıyla uygulanırken, sürü sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Öte yandan kuzu ve oğlakların kayıt altına alınması amacıyla kulak küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi. Yetkililer, hayvan sağlığı ve kayıt sisteminin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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