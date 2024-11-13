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Silvan'da Ücretsiz Gebe Okulu Anne Adaylarına Destek Sağlıyor

Silvan'da Ücretsiz Gebe Okulu Anne Adaylarına Destek Sağlıyor
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Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki ücretsiz gebe okulu, anne ve baba adaylarına sağlıklı doğum için gerekli eğitimleri veriyor. Burada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenlerden oluşan ekip, gebelikte sağlık ve doğum süreçlerine dair bilgileri aktarıyor.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adayları sağlıklı doğuma hazırlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede 2020'de faaliyete başlayan gebe okulu ücretsiz hizmet veriyor.

Burada, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan ekip, anne adaylarının bilinçli bir gebelik dönemi geçirmesi için eğitim veriyor.

Doğum sürecine olumlu katkılar sağladığı belirtilen eğitimlere babalar da eşleriyle birlikte katılabiliyor.

Eğitime katılan anne ve baba adaylarına, gebelikte sağlık, beslenme, normal doğum, doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri, lohusalık, yeni doğanın bakımı, anne sütü, emzirme teknikleri, aile planlaması, gebe pilates ve yoga konusunda eğitim veriliyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Sağlık
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