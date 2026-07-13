Şırnak'ta anne hastaneye yetişemedi, sağlık ekibi bebeği ambulansta doğurttu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kırsal mahalleden gelen acil doğum ihbarına yetişen 112 Acil Sağlık ekipleri, doğumun başlaması üzerine ambulansta gerçekleştirdikleri başarılı müdahaleyle sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya gelmesini sağladı.

Silopi ilçesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, zamanla yarıştıkları bir doğum vakasını başarıyla sonuçlandırdı. Sabah saatlerinde kırsal bir bölgeden gelen acil doğum ihbarı üzerine Silopi 4 Nolu Dr. Suat Altın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi hızla harekete geçti. Anne adayına ulaşan sağlık personeli, hastaneye nakil sırasında doğumun ilerlemesi üzerine ambulansta doğumu gerçekleştirme kararı aldı. Sağlık ekiplerinin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde doğum ambulansta sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zorlu şartlarda görev yapan 112 Acil Sağlık ekiplerinin özverili çalışması bir kez daha takdir toplarken, yetkililer minik bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. Doğumu başarıyla gerçekleştiren sağlık personeline ise fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı