Silah sesi duyulduğunda balkona değil, gizlenin uyarısı

1) 'SİLAH SESİ DUYDUĞUNUZDA BALKONA PENCEREYE KOŞMAYIN, GİZLENİN'

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, haziran ayı içinde 2 kişinin vücuduna isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Yılda 20-25 yorgun mermi vakasıyla karşılaşıyoruz. Bizim vatandaşlarımız silah sesi duyduğunda balkona, pencereye koşuyor. Bunun yerine gizlenmeyi, kendini korumaya çalışması gerekir. Silah sesi duyduğunuzda balkona, pencereye koşmayın; gizlenin" dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 Haziran'da parkta bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden Sami Yusuf Kaya (6) ile 11 Haziran'da Antalya'nın Kepez ilçesinde evinin bahçesinde göğsüne yorgun mermi isabet eden Suriye uyruklu Abdurrahman Omar, hayatını kaybetti. Son olarak Adana'da 7 Haziran'da hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet eden resim öğretmeni Burak Ateş (36) ile 9 Haziran'da sipariş hazırladığı sırada başına yorgun mermi isabet eden döner ustası Ramazan Malgir (39), yaralandı. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe ve Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, son dönemde çok sık gündeme gelen yorgun mermi vakalarıyla ilgili konuştu.

'TESADÜF ESERİ BULDUĞUMUZ VAKALAR DA OLUYOR'

Prof. Dr. Ahmet Sebe özellikle yaz aylarında düğün mevsiminin de başlamasıyla birlikte bu vakaların hem çocuk hem yetişkin acilde sıklıkla görüldüğünü söyledi. Yılda yaklaşık 20-25 kişinin yorgun mermi kaynaklı acil servislerine başvurduğunu belirten Prof. Dr. Sebe, bu vakaların bazısının yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit edilebildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Bizim vatandaşlarımız silah sesi duyduğunda balkona, pencereye koşuyor. Bunun yerine gizlenmeyi, kendini korumaya çalışması gerekir. Silah sesi duyduğunuzda balkona, pencereye koşmayın; gizlenin. Çoğu zaman yorgun mermi fark edilmiyor, anlaşılmıyor. Tesadüf eseri bulduğumuz vakalar da oluyor. Kişi balkonda otururken bir bakıyorsunuz yere yığılmış. Sanki bir inme ya da beyin kanaması geçirmiş gibi görünüyor. Ancak hastaneye geldiğinde çekilen görüntülemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Yorgun mermi kol ve bacak gibi uzuvlara geldiğinde hastaneye ulaşmalarında genellikle bir sıkıntı olmuyor ancak beyin, kalp ya da karın içindeki bir organa geldiğinde hastalar acile ulaşamadan hayatını kaybedebiliyor. İlk yardım uygulaması olarak bası yapılabilir ama iç organlara geldiyse kişinin yapacağı en doğru şey, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verip bir an önce hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırmaktır. Buraya ulaştığında ise hastanın durumuna göre beyin cerrahi, göğüs cerrahi, genel cerrahi ya da girişimsel radyolojiye yönlendirerek, tedavisini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'GÖRECELİ OLARAK BİR ARTIŞ VAR'

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de "Yorgun mermi, beynin sessiz bölgelerine geldiğinde çok fazla hasar yaratmayabilir. Ancak beynin derin bölgelerine doğru gittikçe orada damar yapıları da yoğun olduğu için beyin kanamalarına yol açıp ciddi sakatlanmalara, felç gibi durumlara ve hatta bazı vakalarda ölümcül sonuçlara neden olur. Bu vakalarda geçen yıllara oranla göreceli olarak bir artış olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bireysel silahlanma oranının giderek artması, düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında bilinçsizce ateş açarak, sözde kutlama yapılması bu oranların artmasına sebep oluyor. Burada önemli olan tüm bunları denetlemek, kişisel silahlanmayı önlemek ya da cezaların artırılması yoluna gidilmesinin önleyici olacağını düşünüyorum" dedi.