Siirt'te Modern Sismik İzolatörlü Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Siirt'te sismik izolatörlü hastane inşaatı devam ediyor

SİİRT - Siirt'te 386 adet deprem izolatörü ile donatılan 500 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depremlere karşı dayanıklılığı artırılmış modern bir sağlık tesisi olarak inşa ediliyor.

Projeyle birlikte, bölgede sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedeflenirken, deprem izolatörleri sayesinde sarsıntı anında hastane binasının hasar görmesi önlenecek ve hastaların, sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanacak.

Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, hedeflerinin kentti sağlık turizminde merkezi hale getirmek olduğunu, yapımı devam eden 400 yataklı hastanenin ihtiyaç halinde 500 yatak kapasitesine çıkarılabileceğini söyledi. Hastanenin 2022-2026 yılları arasında yatırım programına alınarak 1 milyar 616 milyon lira bedelle ihale edildiği bilgisini paylaşan Ömür, "Yaklaşık 2 yıldır yapımı devam eden hastanemizde çok önemli bir aşamaya geldik. Fiziki olarak yüzde 62, nakdi olarak yüzde 52 gerçekleşme oranına ulaştık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan bu güzel eserin, geldiğimiz bu noktada bu hızla ilerlemesi bizleri son derece mutlu etmektedir. Hastanemizin en büyük özelliklerinden birisi deprem kuşağında olmamız hasebiyle birinci önceliğimiz deprem oldu. 70 bin dönümlük arazi içerisinde yaklaşık 21 bin metrekare oturma alanı, 90 bin metrekare kapalı alanıyla çok güzel bir eser kazandırma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Bu arazi içerisinde 17 bin dönüm yeşil alanın bulunmasının son derece önemli olduğunu kaydeden Ömür, "Hastanemiz yatay mimari projeye göre şekillendirildi. Avlu sistemi mevcuttur. Avlu sistemin olması çalışma odalarının ferahlığını arttırıyor. Güneş enerjisinden faydalanmamızı sağlıyor. 386 tane sismik deprem izolatörü kullanıldı. Güneydoğu'da yapılan hastanelerde ilk burada kullanıldı. Bundan sonra diğer hastanelerde de kullanılacak ama ilk Siirt'imizde sismik deprem izolatörleri kullanıldı. Bin 676 adet fore kazık döşendi. Bunların üstüne bir de 6666 adet enjeksiyon delgisi işlemi tamamlandı. Vatandaşlarımızın son derece güveneceği bir eser oldu" diye konuştu.

Hastane tamamlandığında 16 adet ameliyathane, 115 adet poliklinik odası, 28 adet yoğun bakım ünitesi ve 30 adet diyaliz ünitesiyle hizmet vereceklerini söyleyen Ömür, "Hedefimiz Siirt'imizi sağlık turizmi merkezi haline getirmek. Malum Irak'a yakın bir bölgeyiz. Yurt dışından hasta çekebiliriz diye düşünmekteyiz. Hastanemiz Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesiyle afiliye bir hastane. Onların da desteğiyle eğitim kadrosunu güçlendirerek umarım ki yurt dışından hasta çekebileceğiz. Habur, Şırnak ve Siirt bağlantı yollarının bitmesiyle hem buradaki sağlık turizmi canlanacak hem de istediğimiz sağlık performansına ulaşabileceğiz. 14 Temmuz 2026 yılında teslimat planlanmaktadır. Teslim tarihi itibariyle keşif artışlarıyla birlikte yaklaşık 4 milyar liraya mal olacağı hesaplanmaktadır. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, valilerimize ve şantiyede çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.