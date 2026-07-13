Siirt'te felç riski taşıyan hasta başarılı şah damarı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı şah damarı (karotis) ameliyatıyla, felç riski taşıyan 60 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Ali Belge (60), sık sık yaşadığı bilinç bulanıklığı ve baygınlık hissi şikayetleri nedeniyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan tetkiklerde hastanın beynini besleyen ana damarlardan birinin tamamen, diğerinin ise yüzde 90 oranında tıkalı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Mücahit Polat ile Op. Dr. Mehmet Ali Dala tarafından acil cerrahi müdahale kararı alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla şah damarındaki plaklar temizlenerek damardaki kritik darlık giderildi ve beyne giden kan akışı yeniden sağlandı.

Doktorlar, ameliyatın ardından hastanın taşıdığı yüksek felç riskinin önemli ölçüde ortadan kaldırıldığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edilmeye hazırlandığını bildirdi.

Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Ali Belge, uzun süredir baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve güç kaybı yaşadığını belirterek, farklı illerde başvurduğu bazı sağlık merkezlerinde ameliyatın riskli olduğu gerekçesiyle müdahale edilmediğini söyledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiğini ifade eden Belge, kendi memleketinde tedavi olmanın hem maddi hem de manevi açıdan büyük kolaylık sağladığını dile getirerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Mücahit Polat ile Op. Dr. Mehmet Ali Dala ise geçici bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, kol veya bacakta güçsüzlük, görme kaybı ve ani baş dönmesi gibi belirtilerin şah damarı hastalıklarının önemli uyarıları olabileceğini belirterek, bu şikayetlerin ihmal edilmemesi ve erken tanı için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı