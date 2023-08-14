Siirt'te badem ağacından düşen kişi ağır yaralandı
Sağlık Haberleri
Siirt'in Baykan ilçesinde badem ağacından düşen Saddam Yıkılmaz, bel kemiği kırılarak ağır yaralandı. Olay sonrası Yıkılmaz hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde badem ağacından düşen Saddam Yıkılmaz, bel kemiği kırılarak ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Sarısalkım köyünde badem ağacına çıkan 5 çocuk babası Saddam Yıkılmaz, dengesini kaybederek yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Bel kemiği kırılan Yıkılmaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık