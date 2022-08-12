Sigara içen birinin akciğer görüntüsü hayrete düşürdü! Bakmak cesaret ister

Sigara kullanan ve kullanmayan biri arasındaki akciğer farkının görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Sigara içen kişinin akciğerinin simsiyah olduğu görüldü.

Sağlığa zararlı olduğu bilinen sigara, yine de geniş bir kesim tarafından tüketiliyor. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sigara tüketimini düşürmek adına yaptığı çalışmalar artarken, konuyla ilgili sosyal medyada da ilginç video ve fotoğraflar paylaşılıyor.

SİGARA İÇEN KİŞİNİN AKCİĞER GÖRÜNTÜSÜ

Son olarak sigara kullanan kişi ile kullanmayan kişi arasındaki akciğer farkına ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde sigara kullanmayan kişinin akciğerinin bembeyaz olduğu görülürken, sigara kullanan kişinin akciğerinin ise simsiyah olduğu gözlendi.