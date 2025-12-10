Haberler

SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor
Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile uzak ve yakın gözlüğü aynı anda reçete edilen vatandaşlar, 15 Aralık Pazartesi'den itibaren çok odaklı gözlüklerini ücretsiz alabilecek. Bedelin tamamı SGK tarafından karşılanacak.

  • SGK, 15 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla uzak ve yakın görme bozukluğu için aynı anda gözlük reçete edilen hastaların çok odaklı gözlük bedelini tamamen karşılayacak.
  • Çok odaklı gözlük desteği, 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle yürürlüğe girdi.
  • 18 yaş ve altı hastalarda uzak ve yakın gözlük kullanımı gerekli olduğunda, hekim tarafından reçete edilen gözlük temin edilmesi zorunludur.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir milyonlarca numaralı gözlük kullanıcısının beklediği düzenlemeyi hayata geçirdi. 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile çok odaklı (multifokal) gözlük kullanımına ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi.

PAZARTESİDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Düzenleme kapsamında, uzak ve yakın görme bozukluğu için aynı anda gözlük reçete edilen hastalar, 15 Aralık Pazartesi itibarıyla diledikleri takdirde çok odaklı gözlük kullanma hakkına sahip olacak. Yeni uygulamada gözlüğün bedeli tamamen SGK tarafından karşılanacak.

Yıllardır kamuoyunda dile getirilen ve kullanıcıların sosyal güvenlik sisteminden talep ettiği çok odaklı gözlük desteği böylece resmileşmiş oldu. SGK'nın kararı, özellikle yaşa bağlı görme sorunları nedeniyle birden fazla gözlük kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Değişikliğe ilişkin tebliğde yer verilen maddeler şu şekilde:

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3.3.3.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Hastaya, göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu dalda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede uzak ve yakın iki adet gözlük reçete edilmesi halinde, hasta tercihine istinaden teni reçete düzenlenmeden çok odaklı gözlük bedeli kurumca karşılanır. Ancak 18 yaş ve altı hastalarda uzak ve yakın gözlük kullanımının gerekli olduğu durumlarda, hekim tarafından reçete edildiği şekilde gözlük temin edilmesi zorunludur"

Çağla Taşçı
Haberler.com / Sağlık
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sağlıklı kaliteli kullanılabilir bir gözlük çerçevesi ve camı çok pahalı sigorta size komik bir rakam çerçeve ve cam parası veriyor siz reçeteyle gözlükçüye gittiğinizde pazarlık şansınız olmuyor zaten gözlükçü sizin alacağınız gözlüğe o paranın on katını kitliyor ben yıllardır gözlüğü pazarlık edip kendi paramla alıyorum kesinlikle sigortanın verdiği reçeteyle almıyorum çok daha pahalıya mal oluyor

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title