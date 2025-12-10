SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir milyonlarca numaralı gözlük kullanıcısının beklediği düzenlemeyi hayata geçirdi. 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile çok odaklı (multifokal) gözlük kullanımına ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi.

PAZARTESİDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Düzenleme kapsamında, uzak ve yakın görme bozukluğu için aynı anda gözlük reçete edilen hastalar, 15 Aralık Pazartesi itibarıyla diledikleri takdirde çok odaklı gözlük kullanma hakkına sahip olacak. Yeni uygulamada gözlüğün bedeli tamamen SGK tarafından karşılanacak.

Yıllardır kamuoyunda dile getirilen ve kullanıcıların sosyal güvenlik sisteminden talep ettiği çok odaklı gözlük desteği böylece resmileşmiş oldu. SGK'nın kararı, özellikle yaşa bağlı görme sorunları nedeniyle birden fazla gözlük kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Değişikliğe ilişkin tebliğde yer verilen maddeler şu şekilde:

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3.3.3.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Hastaya, göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu dalda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede uzak ve yakın iki adet gözlük reçete edilmesi halinde, hasta tercihine istinaden teni reçete düzenlenmeden çok odaklı gözlük bedeli kurumca karşılanır. Ancak 18 yaş ve altı hastalarda uzak ve yakın gözlük kullanımının gerekli olduğu durumlarda, hekim tarafından reçete edildiği şekilde gözlük temin edilmesi zorunludur"