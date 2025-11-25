Haberler

SGK, Kanser İlaçları Dahil 15 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

SGK, Kanser İlaçları Dahil 15 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın geri ödeme listesinde kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 yeni ilacın yer aldığını açıkladı. Bu düzenleme ile sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun (SGK) düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK'nin geri ödeme listesinde düzenleme yapıldığını belirtti. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte; multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
