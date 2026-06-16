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"Çocuklarda Serebral Palsi Aile Bilgilendirme Semineri ve Değerlendirme Programı"

'Çocuklarda Serebral Palsi Aile Bilgilendirme Semineri ve Değerlendirme Programı'
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SERÇEV tarafından Eskişehir'de düzenlenen seminerde, serebral palsili çocukların gelişim süreçleri, tedavi planlaması ve motor gelişim takibi ele alındı. Aileler uzmanlarla bir araya gelerek bilgi aldı.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından düzenlenen "Çocuklarda Serebral Palsi Aile Bilgilendirme Semineri ve Değerlendirme Programı" Eskişehir 100. Yıl Kültür Merkezi Sakarya Salonu'nda gerçekleştirildi.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen programda serebral palsili çocukların gelişim süreçleri farklı yönleriyle ele alındı. Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Sarıkaya, serebral palsili çocuklarda tedavi planlamasının önemine değinirken, Fizyoterapist Kübra Ol, motor gelişimin bilişsel gelişim üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler paylaştı. Fizyoterapist Gizem Nur Kameşoğlu ise, serebral palsili çocuklarda motor gelişim takibi konusunda aileleri bilgilendirdi.

Program boyunca aileler uzmanlarla bir araya gelerek merak ettikleri soruları sorma ve çocuklarının gelişim süreçlerine yönelik bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklar için ortopedik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu programda, serebral palsili çocukların gelişiminde ailelerin, sağlık profesyonellerinin ve eğitimcilerin iş birliği içerisinde çalışmasının önemi vurgulandı.

SERÇEV yetkilileri, serebral palsili çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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