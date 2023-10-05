Selçuk Üniversitesinde 16 yüksek lisans öğrencisine eğitim verildi

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 11 üniversiteden 16 yüksek lisans öğrencisine eğitim verildi.

SÜ Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Küçükoğlu, üniversitede gazetecilere, kursa katılan öğrencilere önce teorik eğitimlerin verileceğini, ardından simülasyon merkezindeki odalarda bire bir uygulamalar yaptırılacağını söyledi.

Kanguru bakımı ve emzirmeye başlama doğum odasında gerçekleşirse, devam etme, sürdürme ve eğitimin başarısı ya da anne sütüyle devam etmenin başarısının artacağını aktaran Küçükoğlu, "Eğitime katılan öğrencilerimizin masraflarını TÜBİTAK karşılıyor." dedi.

SÜ Selçuk Ecza Deposu Simülasyonla Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Simülasyon Temelli Eğitim ile Doğum Salonunda Erken Kanguru Bakımını ve Emzirmeyi Başlatma" kursu, 6 Ekim'de sona erecek.