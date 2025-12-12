Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

MANİSA'da, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi.

Manisa Şehir Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.