Manisa Şehir Hastanesinden Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kolon kanseri nedeniyle devam eden tedavisi kapsamında çoklu organ yetmezliği tanısıyla Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde takip edildiği bildirildi.

Manisa Şehir Hastanesinin açıklamasında, Durbay'ın 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine dahiliye servisine yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Durbay'ın 2 Aralık'ta böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma nedeniyle tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verildiği ifade edildi.

Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahalelerin uygulandığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir. Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."