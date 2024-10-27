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Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı

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27 yaşındaki sedef hastası Fatma Işık, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti. 20 yıldır bu hastalığa sahip Işık'ın yanlış tedavi yüzünden yaşamını yitirdiğini iddia eden aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da, halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle gittiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için özel bir hastaneye sevk edilen 20 yıllık sedef hastası Fatma Işık, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Işık'ın ailesi ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunurken özel hastane yetkilileri, kanında yüksek miktarda enfeksiyon olan hastanın duran kalbinin yeniden çalıştırılıp entübe edildiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

KANDA ENFEKSİYON VE BÖBREK YETMEZLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Mustafakemalpaşa ilçesinde ablası Gökçe Üneşi ile birlikte yaşayan 1 çocuk annesi sedef hastası Fatma Işık, 30 Eylül'de halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, Işık'ın tahlil sonuçlarında, kanında enfeksiyon ve böbrek yetmezliği başlangıcı olduğunu tespit etti. Tedavisinin Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılması gerektiği söylenen Işık, yazılan reçeteyi alarak hastaneden ayrıldı. Ablasının evinde dinlenen Işık, 14 Ekim'de yüksek ateş şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Durumunun ağır olduğu tespit edilerek Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve burada 6 gün tedavi gören Işık, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için 20 Ekim'de özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Işık'ın duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Entübe edilen Işık, 2 gün sonra 22 Ekim'de hayatını kaybetti.

Işık'ın ailesi ihmal iddiasıyla özel hastane hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Fatma Işık'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yozgat'a gönderilerek toprağa verildi.

Sedef Hastası Fatma Işık'ın Ölümü ve Aileden İddialar

HASTANE YÖNETİCİLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

15 yaşında evlenen ve 12 yaşında bir kızı olan kardeşinin, 20 yıldır sedef hastası olduğunu ancak başka bir rahatsızlığı bulunmadığını iddia eden Gökçe Üneşi, "Kardeşim Fatma Işık, rahatsızlandı. 2 hafta boyunca benim evimde kaldı. Kendisinin halsizlik ve yorgunluğu vardı. Daha sonra bir anda tansiyonu düştü. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdük. Kanında enfeksiyon olduğu için, bol bol da su içiyordu. Hastane yetersiz olduğu için, kardeşimi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Hastanenin kırmızı alanında 6 gün boyunca kaldık. Bursa'nın hiçbir yerinde boş yoğun bakım ünitesi yoktu. Bize, özel bir hastanenin yoğun bakımında yer olduğunu söylediler. Oraya giderken kardeşimin bilinci açıktı. Güle oynaya, konuşarak gittiği hastaneden cenazesini aldık diye konuştu.

Özel hastane yöneticileri ise suçlamaları reddederek hastanın kendilerine geldiği zaman da kan değerleri kötü olduğunu, Işık'ın duran kalbini çalıştırıp entübe ettiklerini, sonrasında da tekrar rahatsızlanınca yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Yoğun Bakım Ünitesi Yerel Haberler Fatma Işık Hastane Sağlık Güncel

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Yorumlar (2)

muratemre yılmaz:

Özel hastaneler para tuzağı ve güvensiz..

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Mehmet Kilinc:

Yakında çoğu doktorlar devlet hastanesine geri döner. siz özel hastaneler milleti kazıkladınız ve kazıklamayada devam ediyorsunuz birde devlette olan imkanlar (cihazlar) çoğu özel hastanelerde bile yoktur. Aklı olan devlet hastanelerinde şifasını arar özele para kaptırmaz.

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