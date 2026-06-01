SCÜ'nün kolon kanseri araştırmasına TÜBİTAK desteği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yürütülen, kolon kanseri hücrelerinde 5-fluorourasil ve galloflavin kombinasyonunun antikanser etkisini inceleyen proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Çalışma, ilaç direncini azaltmayı ve tedavi etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) kolon kanseriyle ilgili araştırması TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biyokimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Bulut Atalay'ın yürütücülüğünde hazırlanan "5-Fluorourasil ve Galloflavinin Kombine Uygulanmasının Kolon Kanseri Hücresi Üzerine Antikanser Etkisinin İncelenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Biyokimya Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İbrahim Topçu'nun araştırmacı olarak yer aldığı proje, Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi laboratuvarında yürütülecek.

Proje kapsamında, kolon kanseri hücrelerinde 5-fluorourasil ve galloflavinin tekli ve kombine uygulamalarının antikanser etkileri araştırılacak.

Ayrıca kombinasyon uygulamasının tedavi etkinliği, sağlıklı kolon epitel hücreleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.

Çalışmada, kolon kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan ancak zamanla direnç gelişebilen 5-fluorourasile yönelik alternatif yaklaşımların ortaya konulması hedefleniyor.

Galloflavin ile oluşturulacak kombinasyonun ilaç direncinin azaltılmasına katkı sağlaması, tedavi etkinliğini artırması ve daha düşük dozlarda etkili sonuçlar elde edilmesine olanak sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
