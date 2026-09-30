Sarıgöl Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kızılay’a kan bağışında bulundu

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türk Kızılayı ekiplerinin okul bahçesinde düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türk Kızılayına kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.

Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi ekipleri, kan bağışı çalışması kapsamında okul bahçesinde stant kurdu. Gün boyunca devam eden kan bağışına öğrencilerin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, öğrencilerin gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, "Sarıgöl Tapu ve Kadastro ile Haritacılık Bölümü öğrencileri gönüllü kan bağışında bulundu. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlarımız da oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı