Uzmanı uyardı: 'Düz çizgileri eğri görüyorsanız dikkat'

Kitap okurken harflerin birbirine karışması, düz çizgilerin eğri görünmesi ya da insanların yüzlerini seçmekte zorlanmak, birçok kişinin bu şikayetleri yaşlanmanın doğal sonucu sandığı uyarısında bulunan Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, "Bu belirtiler 55 yaşından sonra sık görülen ve tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabilen yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilk işaretleri olabilir" dedi.

Hastalığın başlangıçta çoğu zaman sessiz ilerlediğini belirten Sızmaz, "İlk evrede hastalar herhangi bir şikayet hissetmeyebilir. Bu nedenle hastalık çoğu zaman rutin göz muayenelerinde saptanır. İlerleyen dönemde ise cisimlerin şeklini bozuk görme, düz çizgileri kırık veya eğri görme, nesneleri olduğundan büyük ya da küçük algılama gibi belirtiler ortaya çıkar. Tedavi edilmezse merkezi görmede kalıcı kayıp gelişebilir" dedi.

"Sigara önlenebilir en önemli risk faktörü"

Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun (sarı nokta) en önemli risk faktörlerinin yaş, genetik yatkınlık ve sigara olduğunu ifade eden Sızmaz, "Bunlar arasında önlenebilir tek risk faktörü sigaradır. Sigaradan uzak durulması hastalığın gelişme riskini azaltmada büyük önem taşır" diye konuştu.

"Erken tanıyla görme korunabiliyor"

Hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki farklı formda görüldüğünü belirten Sızmaz, "Yaş tipte göz içine uygulanan ilaç tedavileriyle görme korunabiliyor. Son yıllarda geliştirilen yeni ilaçlar sayesinde enjeksiyon aralıkları da uzadı. Kuru tipte ise antioksidan vitamin tedavileri ve düzenli takip hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor" ifadelerini kullandı.

"55 yaşından sonra göz muayenesini ihmal etmeyin"

Risk grubundaki bireylerin düzenli göz kontrollerini yaptırması gerektiğini vurgulayan Sızmaz, "Yeşil yapraklı sebzeler, omega-3 yönünden zengin balıklar ve antioksidan içeren beslenme alışkanlıkları da göz sağlığını destekler. Günümüzde erken tanı ve uygun tedavi sayesinde yaşa bağlı makula dejenerasyonu artık önlenebilir görme kaybı nedenleri arasında yer almaktadır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı